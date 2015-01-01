Според првичните информации, осомничениот го паркирал своето возило во непосредна близина на Општина Боговиње и се упатил кон бурекчилницата од спротивната страна каде во тој момент седел градоначалникот на општината. По кратка расправија со градоначалникот, осомничениот испукал неколку куршуми

Градоначалникот на Боговиње, Хазби Идризи бил убиен во бурекчилница. Убиецот Ќ.А. (53) од село Боговиње, кој бил поранешен вработен во Општината, со автомобил се паркирал отспротива, а кога влегол во бурекчилницата прво почнал расправија со градоначалникот, по што извадил пиштол и со неколку куршуми го застрелал Идриз.



Според информациите од Основното јавно обвинителство – Тетово убиството се случило утринава околу 10.40 часот.

ПОЧИНА И УБИЕЦОТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ: По убиството се застрелал и самиот

„Според првичните информации, осомничениот го паркирал своето возило во непосредна близина на Општина Боговиње и се упатил кон бурекчилницата од спротивната страна каде во тој момент седел градоначалникот на општината. По кратка расправија со градоначалникот, осомничениот испукал неколку куршуми со пиштол кон него“, соопшти обвинителството.



По пукањето, осомничениот, инаку поранешен вработен во Општина Боговиње, се упатил кон својот дом каде се обидел да си го одземе животот, испукувајќи еден куршум во пределот на главата.



Градоначалникот, со возило бил префрлен во болницата во Тетово каде била констатирана смрт, додека осомничениот поради сериозноста на повредата бил пренесен на КАРИЛ во Скопје каде им подлегнал на повредите.