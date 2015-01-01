Според досегашните информации, за пиштолот со кој пукал малолетникот нема соодветни документи за легално поседување. Истрагата го утврдува мотивот и сè друго поврзано со овој инцидент

Застреланото дете (13) во село Палатица, Желино, сè уште се наоѓа во животна опасност. Во него вчера пукаше 17-годишник од Скопје, во дворот на основното училиште „Фан Ноли“.



„Настанот се случил кога 17-годишник од Скопје, со пријавен престој во село Палатица, истрелал куршум кон седмоодделенецот. Детето поради сериозноста на повредите е пренесено во Ургентниот центар во Скопје, врз него е извршен оперативен зафат и се наоѓа во животна опасност“, соопшти попладнево Основното јавно обвинителство – Тетово.

Оттаму велат дека по сослушување на осомничениот малолетник, судот му определи притвор во траење од 30 дена.

Според досегашните информации, за пиштолот со кој пукал малолетникот нема соодветни документи за легално поседување. Истрагата го утврдува мотивот и сè друго поврзано со овој инцидент.