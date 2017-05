Конференцијата е во организација на ИТ-компанијата „Некстсенс“, а во фокусот ќе бидат многубројните интернет-опасности кои на различни начини ги напаѓаат како индивидуалните корисници, така и големите корпорации, како и начините за заштита од таквите опасности

Доверливите дигитални податоци, како за физичките лица, така и за компаниите и фирмите, се под постојан ризик да бидат пробиени, украдени и злоупотребени. По тој повод глобален тренд во светот е да се изнајдат начини, како правни, така и софтверски за подобра заштита на личните податоци и за санкционирање на нивната злоупотреба.

Ова е само дел од темите на кои се зборува денеска на конференцијата „Моделирање на иднината за заштита и управување со информациите“ (Shaping the future of the information protection and governance) која во организација на компанијата „Некстсенс“ се одржува во „Буши ресорт и спа“ во Скопје.

На конференцијата присуствуваат над 80 гости со различни профили како извршни директори, експерти за заштита на лични податоци, експерти за сигурност и безбедност на информации, раководители на ИТ-сектори. Пријавените гости доаѓаат од институции од владиниот сектор, јавните претпријатија, единиците на локална самоуправа, правосудството, финансискиот сектор, но и големи компании од приватниот сектор.

Мотивацијата за организација на оваа конференција на тема безбедност, заштита и управување со информации е резултат од повеќе проблеми кои започнале во минатото, но траат и ден денес. Тоа се многубројните интернет-опасности кои на различни начини ги напаѓаат како индивидуалните корисници, така и големите корпорации.

Игор Кузевски од Дирекцијата за заштита на личните податоци, рече дека главна тема на конференцијата е новата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци, што со соодветен Закон за заштита на лични податоци ќе биде преточена во нашето законодавство.

- Самата регулатива бара многу технички решенија што ќе помогнат во обработката на личните податоци. Од тие причини беа презентирани повеќе технички решенија кои ќе бидат на линија со новиот Закон за заштита на личните податоци - изјави Кузевски.

Она што досега го немаше во нашиот Закон, посочи тој, а се воведува како нови начела се проценка на влијанието на приватноста според соодветен стандард, што во пракса значи дека сите софтвери ќе треба да гарантираат соодветна заштита.

Даниел Даниловски од „Некстсенс“, пак, истакна дека една од целите на конференцијата е да бидат претставени решенија со чија помош компаниите, организациите и институциите ќе може да ги направат своите ИТ-системи да бидат во согласност со новата регулатива и ќе им помогнат во автоматизирање на процесите за управување и обезбедување на податоци.

- При електронската размена на податоци би требало сите овие технички мерки да бидат во некој обем имплементирани во самите организации со цел да се гарантира безбедноста на тие податоци, да се спречи нивното несакано губење и евентуално злоупотреба од некои неовластени лица - изјави Даниловски.

На конференцијата, преку повеќе презентации од експерти на Nextsense, Symantec и Veritas, ќе бидат опфатени и софтверски решенија на Symantec и Veritas кои можат да придонесат при решавање на проблемите, предизвиците со кои се соочуваат организациите при обезбедување безбедност, заштита и управување со важните податоци и информации.