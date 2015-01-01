Од 2 до 5 часот без вода ќе бидат Жданец и Трнодол, Гази Баба, Чаир, Железара и Автокоманда, висока зона

Повеќе скопски општини утре ќе останат без вода, соопшти РЦУК-Скопје.

Во раните утрински часови, од 1 до 4 часот без вода ќе останат корисниците од селата Кондово, Свиларе, Глумово, Матка, населбата Даме Груев, Новоселски Пат, Кисела Јабука, Волково, Орман, Средно Нерези, локалитет Порупи (Драчево) и Студеничани.

Од 2 до 5 часот без вода ќе бидат Жданец и Трнодол, Гази Баба, Чаир, Железара и Автокоманда, висока зона.