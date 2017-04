Паво Латјонен, кој вообичаено е еден од најдинамичните на нивните концерти, вчера мораше да мирува бидејќи имаше сериозна повреда на ногата. Некаде пред крајот на концертот неговиот колега Перту Кивилаксо јавно му се заблагодари што го издржа напорното темпо на концертот, а публиката го награди со аплауз

Финските виртуози на виолончела вчеравечер по трет пат гостуваа на македонска територија, а овој пат поводот е 20 години од нивниот албум „Plays Metallica by Four Cellos“.



„ВИП-арената“ во Скопје не беше исполнета до последно место на трибините, но сепак партер-ложата и фан-питот беа полни. Посетителите, во првиот дел од концертот беа малку срамежливи, но во втората половина се покажаа како енергични домаќини пред финските музичари. „Апокалиптика“ има и ќе има секогаш солидна публика во Македонија, која е разновидна и по возраст и по стил.

Вчера во „ВИП-арената“ можеа да се забележат страсни љубители на метал-музика, рокери, клабери, млади, стари, но и родители со деца. Ваква шаренолика публика секогаш се забележува на нивните настапи, а тоа беше случај и на претходните два концерти што се одржаа во Скопје во 2015 и 2006 година, исто така во организација на „Авалон продукција“. Тоа е доволен показател дека за „Апокалиптика“ тука секогаш ќе има интерес.

Фронтменот Еика Топинен на почетокот ѝ се обрати на публиката велејќи дека тие се „виновници“ што тие толку долго опстојуваат на сцена.



- Добро вечер, Скопје! Повторно сме тука и овој пат славиме 20 години од албумот со песните на „Металика“, ние ќе свириме, а вие ќе пеете - рече Топинен.





Концертот се состоеше во два дела, во првиот беа изведени осум песни почнувајќи со една од најенергичните на „Металика“, „Enter Sandman“, а потоа следуваа „Master of Puppets“, „Harvester of sorrow“, „Unforgiven“, „Sad but true“...



По паузата од десетина минути, на сцената се појави и неповторливиот тапанар Мико Сирен, која редовно ги придружува „Апокалиптика“ на живите настапи. Тоа значеше дека втората половина од концертот ќе биде многу пожестока.



Стартувајќи со „Fade to Black“, потоа „For Whom the Bell Tolls“, песна која е издадена во вториот албум на „Металика“ со наслов „Ride the Lightning“. Текстот на оваа песна е адаптација по истоимената книга на Ернест Хемингвеј.



Четворицата виолончелисти и вчера покажаа дека се врвни мајстори за живи настапи и покрај нивното неприкосновено свирење на сцената, дополнително ја одржуваат атмосферата преку нивната вешта комуникација со публиката.

Паво Латјонен, кој вообичаено е еден од најдинамичните на нивните концерти, вчера мораше да мирува бидејќи имаше сериозна повреда на ногата. Некаде пред крајот на концертот неговиот колега Перту Кивилаксо јавно му се заблагодари што го издржа напорното темпо на концертот, а публиката го награди со аплауз.



На самиот крај следуваше јаготката на шлагот, односно изведба на „Seek and Destroy“, а на бис се вратија секако со „Nothing else matters“ И „One“. „Апокалиптика“ вечерва ја продолжува својата турнеја во Романија, па потоа во Грција. Тие требаше да настапат и во Истанбул, но поради политичката ситуација и според нив, недемократската влада, го откажа настапот што требаше да се одржи на 8 април.





„Со огромно жалење ве известуваме дека концертот на 8 април во Истанбул го откажуваме. ’Апокалиптика’ е демократски настроен состав, сите членови, како и комплетниот тим кој работи со нас се во таа насока и ние се третираме сите еднакво. Некои членови од нашиот тим се нервозни поради патувањето во Истанбул, и поради тоа мораме да го откажеме настапот. Се надеваме дека во поблиска иднина ќе се вратиме во Турција“, се вели во дел од нивното образложение.