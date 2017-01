Спотифај објави свои топ-листи на најпреслушувани изведувачи, нумери и албуми во текот на 2016 година

Последниве години музика сè повеќе се слуша преку сервисите за објавување и емитување музички песни, кои ги потиснаа класичните носачи на звук.

Во такви услови, еден од овие сервиси, Спотифај, објави свои топ-листи на најпреслушувани изведувачи, нумери и албуми во текот на 2016 година.

Топ-5 листа на најпреслушувани изведувачи:

1. Дрејк

2. Џастин Бибер

3. Ријана

4. Твенти уан пајлотс

5. Канје Вест

Топ-5 листа на најпреслушувани женски изведувачи:

1. Ријана

2. Аријана Гранде

3. Сија

4. Адел

5. Фифт хармони

Топ-5 листа на најпреслушувани машки изведувачи:

1. Дрејк

2. Џастин Бибер

3. Твенти уан пајлотс

4. Канје Вест

5. „Колдплај“

Топ-5 листа на најпреслушувани нови изведувачи:

1. Зејн

2, Френшип

3. Ен-Мари

4. Мајдинтајо

5. Роб Стоун





Топ-5 листа на најпреслушувани песни:

1. „One Dance“ - Дрејк

2. „I Took a Pill in Ibiza“ - Мајк Поснер

3. „Don't Let Me Down“ - Чејнсмокерс

4. „Work“ - Ријана

5. „Cheap Thrills“ - Сија

Топ-5 листа на најпреслушувани албуми:

1. „Views“ - Драјк

2. „Purpose“ - Џастин Бибер

3. „ANTI“ - Ријана

4. „Blurryface“ - Твенти уан пајлотс

5. „Beauty Behind the Madness“ - Викенд.