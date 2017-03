Утре, во 23 часот, во ноќниот клуб „Станица 26“ првпат во Скопје доаѓа Сеун Кути со својот бенд „Египет 80“. На сцената во Скопје со него ќе настапат уште 14 музичари

Познатиот африкански саксофонист и перкусионист Сеун Кути, инаку син на покојниот култен мултиинструменталист Фела Кути, познат и како активист за човекови права и вистински политички маверик, доаѓа во Скопје заедно со уште 14 музичари.

Утре, во 23 часот, во ноќниот клуб „Станица 26“ првпат во Скопје доаѓа Сеун Кути со својот бенд „Египет 80“. На сцената во Скопје со него ќе настапат уште 14 музичари.

Има настапувано буквално низ целиот свет, но најмногу во Детроит, Њујорк, Лос Анџелес, Чикаго, Филаделфија, Париз, Лондон, Токио и особено во Лагос. Неговиот албум од 2011 година „From Africa with Fury: Rise“ издаден за Knitting Factory Records беше копродуциран од страна на кутлните Брајан Ино и Џон Рејнолдс.

Во 2014 година Кути го издаде албумот „A long way to the beginning“, продукт кој претставува колаборација меѓу Knitting Factory и Kalakuta Sunrise labels.

Билетите се во претпродажба по цена од 700 денари во Излет кафе, Кино Карпош, Радио Бар и продажните мрежи на www.mktickets.mk и www.kartil.com.mk. На самиот влез по цена од 900 денари. Билетите се во строго ограничен број.