За жешката атмосфера на главната бина беше задолжен берлинскиот техно херој Пол Калкбренер кој ексклузивно во регионов на „Си Стар“ го претстави својот „Back to the Future“ сет со кој го оживува духот на рејв сцената од раните деведесетти години

Откако во петокот вечер како торнадо поминаа на Умаг, фуриозните „Продиџи“, вчеравечер на фестивалот „Си Стар“ продолжи поместувањето на границите со журка од 20 илјади фанови.



Фантастичната локација на овој фестивал, на одморалиштето Стела Марис на Умаг, Хрватска донесе и повторна средба со живата икона на современата музика, Фет Бој Слим.

Целата сцена насловена „Адико Тесла“ се тресеше од хитовите „Rockafeller Skank“, „Right Here, Right Now“, „Push the Tempo“ и бројни други во специјални аранжмани и микс кој не оставаше простор за одмор ниту една секунда.











За жешката атмосфера на главната бина беше задолжен берлинскиот техно херој Пол Калкбренер кој ексклузивно во регионов на „Си Стар“ го претстави својот „Back to the Future“ сет со кој го оживува духот на рејв сцената од раните деведесетти години. За загревањето на атмосферата пред настапот на Пол, адолжен беше загрепскиот виртуоз на електронската музика Петар Дундов, кој покажа зошто настапува рамо до рамо со светските великани.





Подеднакво возбудливо беше и на „Наутилус арената“ каде свои настапи имаа „Артан Лили“, „Сассја“, Џонатан, „Пипс, Чипс и Видеоклипс“, „Елементал“ и „Бркови“, додека врвот се достигна со луцидните момци од култниот австралиски состав „Пендулум“. Тука се вклучија и Диџеј Спилер, творецот на еден од најпознатите хитови „Groovejet“, кој предизвика општа еуфорија на денс-подиумот на главната бина.









На затворањето на ова прво издание на „Си Стар“ ќе настапи Махмут Орхан, а влезот ќе биде слободен за сите.