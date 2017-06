За оние кои оваа година не успеаја да присуствуваат, ИНмјузик веќе ги пушти во продажба првите билети за наредното тринаесетто издание, а во тек е изборот за изведувачи па побрзајте да ги изразите своите желби на официјалната страна на фестивалот

Неколку дена по завршувањето на уште едно фантастично издание на ИНмјузик фестивалот, додека сѐ уште прибираме впечатоци од настанот, редно е да ви го пренесеме доживувањето. Со 7 стејџа, и преку 70 изведувачи, фестивалот се одвиваше од 19 - 21 Јуни, во Јарун, Загреб.

Првиот ден го отворија Аркејд Фајр како хедлајнери, чијшто фронтмен ја „вжешти“ атмосферата со критика кон Доналд Трамп, велејќи дека „САД не планира да го трпи во наредните 4 години“, проследено со песна од нивниот втор албум Windowsill, а стихот вели: „не сакам повеќе да живеам во Америка“.

Настрана политиката, ИМФ започна мирно, со толпата насобрана пред влезот која со нетрпение ги чекаше своите фаворити. По дванаесет години успех, ИНмјузик оваа година претсави и два нови стејџа, имено Hidden Stage кој беше резервиран за нови потенцијални музички имиња, како и караоке-шатор, именуван „Кој пее-зло не мисли“.

Од повпечатливите, мора да го споменеме Мајкл Киванука, кој ја „омекна“ публиката пред OTP World Stage со својот нео-соул репертоар, свирејќи ги Cold Little Heart, Rule the World, The Final Frame. Емоциите го совладаа додека ја изведуваше Black Man in a White Man World, па звукот нанесе една слатка горчина низ присутните.

Подолу на новоформираната, Hidden Stage, Лондонскиот инди-поп состав Хаус ја крена публиката на нозе, и го промовираше своето ново издание - Haus. Задоволството беше преголемо, па присутните ги повикаа на бис, каде ја свиреја Oblivion.

Сепак главната атракција за вечерта беа Аркејд Фајр, кои наскоро ќе го издадат и својот петти албум. Со својот препознатлив звук, бендот направи 90-минутна забава со нивниот диско-инди-рок и ја крена публиката на нозе. Секако, не заборавија и да го споменат Дејвид Боуви, и да му оддадат почит за музичкото наследство и влијание, со Reflektor, каде токму Боуви гостува како вокал.

Вториот ден беше нешто сосема поинакво ако земеме предвид дека индивидуалните билети за иститот се распродадоа во рекордно време.

Main Stage го отвоија алтернативците Алт-Џеј, со неверојатно лајт-шоу и препознатливата музика. Вокалот и сајзерист, Гас Ангер-Хамилтон се пошегува дека „им биле потребни скоро 7 години да дојдат и настапуваат во Хрватска“. Добро познатите Tesselate, Breezeblocks, Matlida и Taro одекнуваа во ноќта, како и дел од новиот албум In Cold Blood.

Сепак, вечерта немаше да биде она што беше без Кингс оф Лион. Ветераните на јужњачкиот рок беа скромни и не трошеа време на слатки зборови, и веднаш преминаа на главното. Блескавата сценографија само допринесе кон богатиот репертоар кој содржеше песни како старите добри On Call и Knocked Up, неизбежните Use Somebody и Sex on Fire, а настапот го заокружија со дел од најновиот албум Walls.

Последниот ден не остана покусо од претходните, па програмата беше на исто ниво и забавата течеше со исто темпо.

Вечерта започна енергично со Floggin Molly, ирско-американскиот состав, кој донесе ентузијазам и добар почеток на она што следеше. Публиката беше екстатична на Saints and Sinners, Float и If I ever Leave This World Alive, а настапот го завршија со фрлање шише Гинис во публика како знак на благодарност за позитивниот фидбек.

И моментот кој сите го очекуваа - Касабиан. Момците од Лестер започнаа со King For A Day, а подоцна ја наградија публиката на INmusic со фаворитите Underdog, Eez-eh, Club Foot (“Ooosh!”) и Vlad The Impaler.

За оние кои оваа година не успеаја да присустуваат, ИНмјузик веќе ги пушти во продажба првите билети за наредното тринаесетто издание, а во тек е изборот за изведувачи па побрзајте да ги изразите своите желби на официјалната страна на фестивалот.