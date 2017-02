Настапот на Мартин Гарикс ќе се одржи во рамките на фестивалот „Скопје колинг“ на 23 јуни, на ребрендираниот стадион „Филип Втори“ (Телеком Арена)

Најжешката глобална ѕвезда во моментов - Мартин Гарикс, првпат како број 1 диџеј доаѓа во регионов, и тоа како хедлајнер на фестивалот „Скопје колинг 2017“.



„После феноменалниот почеток на „Скопје колинг“ лани, со настапите на хитмејкерите Дејвид Гета, Робин Шулц и „Кунгс“, годинава Скопје ќе биде домаќин на човекот кој не е само најголема диџеј-ѕвезда во светот во моментов, туку е и ултимативен глобален суперстар на целата планета“, најавува организаторот „Авалон продукција“.



Иако има само 20 години, Мартин Гарикс во моментов не само што е број 1 диџеј и официјално, туку тој и со години наназад е неизоставен дел на сите големи фестивалски сцени во светот, како: „Коачела“, „Ултра мјузик фестивал“, „Туморуленд“ и други, каде што настапува единствено како хедлајнер.



Светската слава ја стекнува на 17-годишна возраст, со мегаплатинестиот хит „Animals“, а во моментов е актуелен со хитовите „In the name of love“ со Биби Рекса и „Scared to be lonely“ во соработка со популарната Дуа Липа, кои буквално ги покорија сите европски и светски топ-листи.



Пред диџеј-сетот на Гарикс, на фестивалот „Скопје колинг“ ќе настапат и повеќе имиња, меѓу кои и уште еден светски артист, како и диџеи од регионот кои ќе ја отворат вечерта.



Сите детали околу цените на влезниците за настапот на Мартин Гарикс во Македонија и претстојниот „Скопје колинг“, ќе бидат објавени во понеделник на 20 февруари, во 21 часот.