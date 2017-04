Мородер има добиено три награди од Американската академија (Оскар) за најдобра оригинална музика за филмот „Midnight Express“ во 1978 година, потоа за најдобра песна „What a feeling“ за филмот „Flashdance“ во 1983 година и за најдобра песна „Take my Breath Away“ за филмот „Top Gun“ во 1986 година

Пејач, текстописец, диџеј и продуцент. Џовани Џорџо Мородер се носи со титулата пионер во диско-музиката и употребата на синтисајзерот за создавање музика од иднината.



Денеска (26 април 2017) полни 77 години и сè уште е една од највлијателните личности во музичката индустрија.



Мородер има добиено три награди од Американската академија (Оскар) за најдобра оригинална музика за филмот „Midnight Express“ во 1978 година, потоа за најдобра песна „What a feeling“ за филмот „Flashdance“ во 1983 година и за најдобра песна „Take my Breath Away“ за филмот „Top Gun“ во 1986 година.





Мородер е добитник и на четири награди „Греми“, меѓу кои и за најдобар албум на годината. На 20 септември 2004 година во Њујорк му беше врачено признание за голем придонес и развој на диско-музиката. Тој е добитник и на неколку значајни музички награди кои се доделуваат во неговата Италија, а добитник е и на признанието за животно дело што го доделува Светската академија за саундтрак.



Мордер е познат по соработките со Дона Самер и се смета за еден од најзаслужните нејзини соработници, кои ја направија „диско кралица“. Во периодот од 1969 до 1983 година Мородер ги создава најдобрите диско-хитови, како „I feel Love“ на Дона самер, песната „Looky Looky“, за која подоцна добива златна плакета. Во раните 70-ти години тој го напушта образованието и заминува за Германија, каде што успева да создаде свое име и полека да се пробива како диџеј во клубовите.

Често соработувал со текстописецот Пит Белоте, со кој направил големи хитови вклучувајќи ја „Son of my Father“, која беше број 1 хит на британската музичка листа, пред да ја реализира „From Here to Eternity“ во 1977 година. Таа година се случува и соработката со Дона Самер, а следната година и саундтракот за филмот „Midnight Express“, за што подоцна добива и „Оскар“. За кралицата на диското ја има напишано и песната „Love to Love You Baby“, која и до ден-денеска е актуелен хит.



Тој во 1979 го реализира албумот „E=MC²“ за кој се вели дека е првиот електронски лајв дигитален албум. Тој издава и други три албуми во истиот период под името „Munich Machine“.



Ја компонира музиката за филмот „Foxes“ на дупли албум издаден за „Казабланка рекордс“ и ги содржи и песните „On the radio“ интерпретирана од Дона Самер, „Bad Love“ во изведба на Шер.





Саундтракот компониран за филмот „The American Gigolo“ ја содржи песната „Call me“ во изведба на Блонди и станува број еден хит во Британија и САД. Подоцна во 1982 година ја создава музиката за филмот „Cat People“ вклучувајќи ја истоимената песна во изведба на Дејвид Боуви. Една година подоцна е задолжен за музиката на култниот филм „Scarface“.



Во 2013 година, француското електро-дуо „Дафт панк“ го објавува албумот „Random Access Memories“, а неколку песни од албумот завршуваат на врвот на светските топ-листи. На албумот гостува токму Мородер во песната „Giorgo by Moroder“. Песната звучи како документарец или уште подобро кажано како прва аудио-автобиографија. Во само девет минути ќе слушнете точно што работел Мородер и зошто е важен во светот на музиката.





Во 2015 година, по пауза од 30 години, Мородер го издава новиот албум „Déjà Vu“ кој е снимен со многубројни музичари како Сиа, Бритни Спирс, Кајли Миног, Метју Кома итн.



По тој повод, Мородер изјавува:



„За денс музиката не е важно каде живеете, кои ви се пријатели, колку заработувате. На музиката не ѝ е важно дали имате 74 или 24 години, бидејќи 74 се новите 24 години“.



Мородер, иако има 77 години, сè уште е активен во музиката, а изминативе години гостуваше и по многу меѓународни музички фестивали како диџеј.



Среќен роденден, Џорџо!