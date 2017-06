Билети за фестивалот се продаваат преку МК тикетс, Купи карти за сѐ и на билетарницата на МКЦ. До петок (9 јуни) до 21 чинат 600 денари, а на ден на фестивалот (10 јуни) билетите ќе чинат 800 денари

Седмото издание на фестивалот за нова музика „Здраво млади“ ќе се одржи на 10 јуни, сабота, во и пред Младинскиот културен центар. Годинава на две бини ќе настапат 10 изведувачи од шест различни држави.



Како главни ѕвезди на фестивалот настапуваат членовите на „Слоудајв“ (Slowdive) од Англија, кои се вистински легенди за генерациите што растеа со инди-музика на крајот на 80-тите и во 90-тите. Бенд кој со сета своја раскошност е вграден во темелите на она што подоцна ќе стане популарно како шугејз.



Потоа, доаѓаат „Кинг Кан и Шринс“ (King Khan & The Shrines) хиперсексуален гараж-панк од Канада виа Берлин. На едната сцена од фестивалот ќе настапи и „Ките Бејс“ (Kite Base) од Англија, класичен инди-став и песна врз електронски ритам, кој е сајд-проект на басистката на „Саваџис“ (Savages).



На бината надвор пред МКЦ ќе ги видиме и Англичаните „Андерграунд јут“ (The Underground Youth), манчестерски психоделичен пост-панк бенд, кој е најтопло препорачан да се види во живо и финците K-X-P кои претставуваат се електронска, транс-рокфри џез атракција од Хелсинки, која се карактеризира со костимиран и неверојатно енергичен жив настап.





Програмата курирана од страна на селекторот на „Дис-Патч“ (Dis-Patch) фестивалот од Белград, Реља Бобиќ ја сочинуваат: „Кридлер“ (Kreidler) од Германија, електрична дистописка авантура, потоа „Тапан“ кои доаѓаат од Белград и е нетипичен техно/електронски бенд, кој синтетизира ориентализам и џез импровизации.



Македонците „Демек“ е пост-пост комбо, кое се одликува по мешање на различни жанрови и тоа не само од музички карактер. Вистинска постколонијална егзотика. На бината внатре во културниот центар ќе натсапат и „Ву“ (WoO) од Србија кои се невозможни за стилска определба, тие носат таг на опскурно среќна музика и белградскиот изведувач „33.10.3402“ на окултни модуларни сонични колажи.



Вратите за посетителите се отвораат во 19:15, програмата започнува точно во 20:00, а распоредот на настапи е следен:



Бина надвор

20:00 The Underground Youth

21:00 K-X-P

22:45 SLOWDIVE

00:40 King Khan And The Shrines



Бина внатре

22:00 Kite Base

Dis-Patch Throwback програма

23:30 Wo0

00:20 Demek

01:00 KREIDLER

02:10 Tapan

03:20 33.10.3402

+ DJ Moodswinger (intermezzo DJ)



Во фестивалскиот простор ќе биде обезбедена и продажба на храна од неколку продавачи на храна.



Билети за фестивалот се продаваат преку МК тикетс, Купи карти за сѐ и на билетарницата на МКЦ. До петок (9 јуни) до 21 чинат 600 денари, а на ден на фестивалот (10 јуни) билетите ќе чинат 800 денари.