Седмото издание на фестивалот „Здраво млади“ уште во првата најава ветува дека ќе биде настан за паметење. Како први носители на музичката понуда се „Слоудајв“ (Slowdive).



Составот е формиран во 1989 година, а во мирување е од 1995, реофоремен е во 2014 година, по речиси 20 години, откако ја отсвире својата повратничка турнеја по сите релевантни фестивали низ планетава, се враќа со нова плоча насловена едноставно „Slowdive“, за издавачката куќа „Дед оушнс“, а ќе биде реализирана на 5 мај.



Еден месец по издавањето на албумот, „Слоудајв“ доаѓа на кејот „Димитар Влахов“, помеѓу МАНУ и МТВ, во Младинскиот културен центар, а Скопје ќе биде единствениот град во регионот што ја има честа да биде домаќин на овој бенд.



- На „Здраво млади“ пристигнува и еден од малкутемина вистински чувари на гараж/психоделик/соул-звукот, уникатниот Кинг Кан заедно со неговиот осумчлен бенд „Д Шринс“ (The Shrines). Доколку сте фанови на женската сензација „Саваџис“ (Savages), сигурно сте запознаени дека басистката Ајсе Хасан го формира дуото „Кит бејс“ (Kite Base), заедно со Кендра Фрост). Со нов албум насловен „What Kind Of Dystopian Hellhole Is This?“ по отсвирен прв дел од европската промотивна турнеја, на 'Здраво млади' пристига и манчестерската дарк синематик психоделија/пост-панк сензација „Д андерграунд јут“(The Underground Youth). Финските чудаци K-X-P својот звук го опишуваат како – оригинален, електронски, транс, спиритуален, рок, медитациски, фри-џез, а Пичфорк, Moџo и магазинот „Клеш“ тврдат дека звукот содржи силен краутрок (Krautrock) елемент“ - соопштуваат од Младинскиот културен центар.



Од оваа година се внесува и нова пракса на „Здраво млади“, а тоа е програмата на една од бините да биде селектирана/курирана од страна на селектор на фестивал од регионот и пошироко или некој артист/бенд, годинава, за сефте, избран е фестивалот во мирување „Дис-Патч“ (Dis-Patch) од Белград, фестивал што своевремено беше големо влијание на тимот на „Здраво млади“.



Реља Бобиќ, идејниот творец на „Дис-Патч“, за публиката на „Здраво млади“ вели:



„На некој начин одбележуваме 15 години од придвижувањето и пет години од гасењето на фестивалот (кој имаше своја верна публика во Скопје и Македонија), а во програмата ќе бидат вклучени некои од 'старите сопатници' на белградската сцена, нови проекти, како и истакнатиот електронски лајв-состав од Германија 'Кридлер' (Kreidler)"

7-часовно музичко патување на Dis-Patch бината со Kreidler, Tapan [live], Demek[live], Wo0 [live], 33.10.3402[live] и Moodswinger intermezzo DJ.



Билетите веќе можете да се набават преку продажната мрежа на MkTickets и преку продажната мрежа на Купи Карти За Сѐ, како и на билетарницата на МКЦ.