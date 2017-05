За распаѓањето на бендот „Шугаркјубс“, во кој членуваше и Бјорк, тапанарот Сигтригур Балдурсон вели дека е многу интимна приказна која не ја раскажуваат често кога даваат интервјуа, но овој пат реши да ја сподели бидејќи смета дека поминал доволно долг период, па со неговата исповед нема да повреди никого

Во една мала земја како Исланд, која брои 330 илјади жители, е навистина тешко како музичар да се пробиеш надвор од границите на земјата и да ги освоиш поголемите музички пазари. Но, веројатно ако ја имаш вистинската формула за успех, тоа нема да претставува проблем. А Исланд ја има.



Секој млад или нов музичар од оваа ладна островска земја се поставува една цел пред себе, да се постигне барем третина од она што успеале Бјорк, „Сигур Рос“, „Шугаркјубс“, „Оф Монстерс енд Мен“, „ГусГус“, „Киасмос“...



Сигтригур Балдурсон, или за пријателите познат како Сиги, во рамките на годинашното издание на МЕНТ фестивалот во Љубљана одржа предавање на тема „Зошто толку многу музика во мала земја како Исланд?“ И навистина, луѓето кои се на каков било начин поврзани со музичката индустрија или едноставно се страсни љубители и следбеници на музиката на глобално ниво, ќе потврдат, Исланд има извонредни музичари во сите жанрови, и на сите што наумиле да градат интернационална кариера тоа им успеало или им успева во моментов.





Балдурсон е тапанарот кој заедно со ултрапопуларната пејачка Бјорк во 1983 година го основаа бендот „Кукл“ (Kukl), а подоцна во 1986 година и составот „Шугаркјубс“ (The Sugarcubes) со кој доживеаја популарност на глобално ниво и издадоа албуми под капата на британската издавачка куќа „One Little Indian“, како и за американската „Elektra Records“.



По издавањето на нивниот втор студиски албум „Here Today, Tomorrow, Next Week!“ се искачуваат на британската топ-листа со три синглови, а потоа ја стартуваат и нивната прва интернационална турнеја.



Сиги во неговата музичка кариера запишува повеќе бендови, меѓу кои и еден обид да свири и балканска музика, во периодот додека живеел во САД.

Тој во моментов е генерален директор на Исландското музичко експорт биро (IMX) чија цел е да ги промовира исландските музичари надвор од земјата, што вклучува и издавање албуми за странски издавачки куќи, настапи на музички фестивали, турнеи итн.



Разговорот со него го започнавме веднаш по завршувањето на неговото предавање во Љубљана. Почнавме со темата за Исландското музичко биро или како можеме нивниот пример да го искористиме за промоција на македонските музичари надвор од границите.





- Започнавме во 2007 година со многу мала канцеларија, како еден вид организација на текстописци и така до 2012 година се боревме за промоција на музиката од нордиски земји. Во 2012 година успеавме да се избориме за финансирање од неколку министерства, така што Исландското музичко биро доби еден вид статус на државна институција, иако официјално не се води така, се финансира од народните пари. Неколку министерства одвојуваат од својот буџет за секторот музика, бендовите партиципираат во работата на IMX и на тој начин успеваме да се избориме за подобар стандард на нашите музичари надвор од границите на земјата – раскажува Балдурсон.



Тој советува дека во земја како Исланд, која има многу мал број на жители, ова биро ги решило многубројните проблеми со кои се соочуваат музичарите. Секако, за да функционира како што треба, потребни се искрена волја и реална процена на тоа што е квалитетно и каде треба да се вложи најмногу. Тој вели дека на Македонија, која е исто така со помал број на жители, отворањето на вакво музичко експорт-биро ќе и го олесни патот со меѓународна промоција на квалитетните музичари.

- Бирото има задача да им помогне на музичарите да остварат подобар бизнис. Во сите развиени земји ова функционира и им носи бенефит на домашните бендови, а со тоа дополнително и промоција на културата на една земја. Погледнете го Исланд, има музичари и бендови во изобилие. Можеби некој ќе каже дека се оди на квантитет, да, но подоцна од тој голем спектар на имиња, сами испливуваат најдобрите во меѓународни рамки. Исланд е мал пазар, мора да извезуваме музика – вели тој и додава дека остварувањето контакти со издавачки куќи преку експорт-бирото оди многу подобро отколку бендот на своја рака да бара издавачка куќа која ќе издаде негова музика.





Исланѓаните важат за многу талентирана нација кога станува збор за уметноста, во сите нејзини сфери. Многу од музичарите, пејачите, кои успеваат и интернационално и ги соборуваат светските топ-листи, не се професионални музичари. Како што вели, Балдурсон, многумина од нив имаат „дејли џоб“, а музиката е страст, сериозна и затоа така и пристапуваат кон неа.



- Многу бендови се активни и од тие активните секој се труди да биде колку што е можно поактивен. Од една олку мала земја од каде што излегоа имиња како „Шугаркјубс“, Бјорк, „ГусГус“, „Оф Манстерс енд Мен“, „Вок“, „Киасмос“, Олафур Арналдс итн., секој се труди барем да им се доближи до квалитетот и популарноста надвор од границите. Тоа е постојана трка, затоа и Исланд станува препознатлив по добрата музика и воопшто по многу музика – вели тој и додава дека бестрашни се во обидите да ја извезуваат својата музика.



Но, мора да се напомене дека сите овие напори не би вродиле со плод доколку музиката не е добра.



- За да го добиете вниманието однадвор, мора да излезете со нешто ново и со нешто што дотогаш не го правел никој. Музиката нема само неколку жанрови, има милиони кои сè уште не се откриени за да бидете забележан од големите издавачки куќи и важните играчи во музичката индустрија. Во предавањето ги споменав „Калео“, кога јас првпат ги слушнав си реков, овој бенд нема никогаш да успее, звучи како нешто што сум го слушнал милион пати во животот, она што го нарекуваме американа рок, но ете го пробиваат својот пат, бидејќи иако звукот не е оригинален, имаат оригинални текстови и оставаат свој печат – вели Балдурсон.



Кога пред себе имаме ваков соговорник, кој зад себе има големо музичко искуство и бил основач на еден од бендовите што први ги пробиле границите на земјата и станаа ултрапопуларни, моравме да го запрашаме и за тоа време. Времето на „Шугаркјубс“, идејата за бендот, нивните успеси и падови, но и сè уште активната соработка со пејачката Бјорк.





Приказната за тој бенд започнува со распад на неколку други локални бендови, па Сиги вели дека тоа бил на некој начин супербенд. Го основаа Сиги, познатата Бјорк Гудмунсдотир, Еинар Орн Бенедиктсон и Браги Олафсон.



- Тогаш се создаде една убава атмосфера меѓу неколку членови на различни бендови, Јас и Еинар од „Кукл“, Бјорк од „Тапи Тикарас“ и Браги од „Пуркур Плиник“. Заедно ја лансиравме и издавачката куќа „Bad taste“ каде што покрај нашата музика издававме и за многу други бендови од Исланд, меѓу кои и „ГусГус“ од попознатите. Но, по распаѓањето на бендот, издавачката куќа е она што сè уште нè држи мене и Бјорк во контакт. Таа живее на релација Лондон – Њујорк, но многу често контактираме за тековни работи во издавачката куќа и се сретнуваме неколкупати во годината за да дискутираме за работата – вели Балдурсон и додава дека пријателството за нив е вечно и дека внимателно ја следел нејзината кариера и целото нејзино менаџирање, за кое дава највисока оцена.



Првите контакти надвор од Исланд за „Шугаркјубс“ ги направил Еинар со Велика Британија бидејќи таму студирал и му се пружила шанса да разговара со вистинските луѓе. Кога им ја соопштил веста дека се ставени на Британската топ-листа, Сиги вели дека било крајно време да станат сериозни и професионални музичари.



-Подоцна издадовме албум на англиски јазик за издавачката куќа „One Little Indian“ и некако почнавме да се пробиваме надвор. Потоа следуваа и интернационални турнеи и го достигнавме она што ниту еден бенд и музичар од Исланд претходно го немаше. На некој начин ја поставивме патеката за тоа како треба да се напредува – вели Сиги.





За распаѓањето на бендот вели дека е многу интимна приказна, која не ја раскажуваат често кога даваат интервјуа, но овој пат реши да ја сподели бидејќи смета дека поминал доволно долг период, па со неговата исповед нема да повреди никого.



- Како и повеќето бендови, така и „Шугаркјубс“ имаше интерен проблем. Кога почнувавме, Тор (гитаристот) и Бјорк беа партнери и подоцна имаа и бебе, а година дена по основањето на бендот се разведоа. Тогаш, „Шугаркјубс“ почна да реди успеси надвор од земјата, поточно во Англија, па мораше да решиме, дали ќе може да функционираат како пријатели во интерес на бендот или да бараме решение за нешто поинакво. Тие решија да му дадат шанса на бендот како пријатели и колеги. Една година подоцна требаше да тргнеме на турнеја низ Англија, а за тоа ни беше потребен клавијатурист. Тогаш ја ангажиравме Маргарет, која ја познававме сите, таа е одличен музичар. Таа и Тор станаа пар во текот на турнејата, добија и дете. Се најдовме во ситуација каде што Тор има две деца со единствените две женски членки во бендот и во моментот да живее со една од нив. Тоа функционираше добро неколку години, но потоа почна да се распаѓа и расположението да оди надолу кај сите. Креативната искра почнавме да ја губиме и тоа значеше крај – се присети Балдурсон.



Тој и сега е активен со неколку бендови, но и фокусиран да ги насочи младите музичари на вистинскиот пат за градење успешна кариера.