Британскиот пејач Џорџ Мајкл, кој почина пред повеќе од три месеци, погребан е вчера, соопшти неговото семејство после приватната церемонија.

- Можеме да потврдиме дека Мајкл е погребан во присуство на семејството и најблиските пријатели - јави семејството и се заблагодари за пораките на поддршка.

Британската полиција на почетокот на март заклучи дека музичарот на 25 декември 2016 година починал од болести на срцето и црниот дроб.

Претходно, тој имаше и други здравствени проблеми и проблеми со алкохолизмот и дрогата.

Мајкл, чие вистинско име е Јоргос Киријакос Панајоту, роден е на 25 јуни 1963 година во Лондон, како син на кипарски Грк и Британка. Тој стана светски познат како дел од дуетот „Вем“, кој го основа со неговиот школски другар Ендру Риџли во 80-тите години од минатиот век.

Подоцна имаше многу успешна соло кариера и за неполни 40 години освои две награди „Греми“ и продаде повеќе од 100 милиони албуми.

Некои од неговите најпознати хитови се Father Figure, Freedom, Careless Whisper, One More Try, Monkey, Praying for Time, Outside...