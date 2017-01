👿39 (Killaneth)👿 . . . . . . . #visual #visualkei #vkei #vk #v系 #39 #killaneth #visual系 #alternative #altstyle #jrock #jrocker #makeup #lfl #goth #gothic #rokku #darkstyle #harajuku #make #harajukufashion #darkfashion #pale #goshikku #pale #jfashion #jstyle #choker #cosplayer #circlelenses #cosplay

A video posted by オリ / 올리 / Оли (@visual.madness) on Oct 7, 2016 at 4:30am PDT