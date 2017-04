Од веќе докажаните имиња на нашата модна сцена видовме едноставност и модели кои потсетуваат на изминатите колекции. Наспроти нив, пак, отскокнаа младите дизјанери со својата инвентивност

Малкумина дизајнери се издвоија со својата посебна колекција оваа сезона на Моден викенд Скопје, каде што во изминатите неколку дена беа прикажани вкупно 13 ревии, на кои видовме модели од веќе познати дизајнери, како и од нови и млади креативци кои допрва ќе ја освојуваат македонската мода.

Од веќе докажаните имиња на македонската сцена видовме едноставност, умереност, модели што потсетуваат на изминатите колекции, сезона која се отсликува со минатото. Наспроти нив, пак, отскокнаа имињата на новите и млади дизајнери, кои умеат да покажат храброст во изразувањето, студенти кои првпат изложуваат, непознати имиња кои со своите модели ги изненадија гостите.

За дизајнерите се важни реакциите на луѓето, ревијата е првичниот излог кој треба извлече емоции од публиката, лоши или добри, без разлика. Најлошо е да се добие блед аплауз и скромно „многу беше убаво“ од најблиските, а утре никој да не ги запомни.

Името на Емира Имери од овој викенд на модата ќе остане врежано. Оваа млада дизајнерка, која имаше брилијантно дебитирање на модната сцена, ја покажа својата колекција „Heyoka“ за сезона пролет/лето 2017 година. Драматична музика, преубави материјали кои се виорат во еден непознат нов автентичен израз, а од „Индијанките на Имери“ кои дефилираа на пистата забележавме како уживаат во она што го носат на себе.

- Уникатноста на оваа колекција се огледа во специфичните и внимателно одбрани материјали за да се долови дизајнот на перфектен начин. Колекцијата со себе носи посебна живост и дополнување на духот на силните жени кои ги носат креациите - вели Имери.





Во овој ред ќе ја споменеме и групната ревија на студентите од Европскиот факултет под наслов „Шик-шок ефект“, каде што видовме силни пораки кои идните дизајнери ги испраќаат преку нивните креации.

Капсулните колекции на тројцата финалисти од настанот „Fashion Scout SEE“ беа вистинско уживање. Со модните парчиња што се трансформираат на „Victor Kaiser“, Алиса во земјата на чудата низ призмата на дизајнерката Душица Петит која работи под името, „Shaleva Couture“ и Ана Марија со колекцијата 1WOMAN – “Throw me to the wolves and I will return leading the pack“ беше заокружен 15. Модниот викенд Скопје.