Под мотото „Чиста индивидуалност“ (Pure individuality) на пистата на Моден викенд-Скопје вкупно 17 имиња пред јавноста ќе ги покажат своите најнови колекции. Од облека, накит, трансформации на дизајни во неколку фази, чевли, групни ревии... посетителите ќе уживаат во богата содржина на 15. издание на организацијата.

Најголемата модна манифестација во Македонија се враќа на старата локација, во салонот на „Порше Макдеонија“, а ќе почне на 31 март и ќе трае до 2 април. Во рамките на овој викенд покрај ревиите, гостите ќе можат да бидат дел и од модните забави на неколку локации во градот.

Дизајнерката Јована Филиповиќ ја има честа да го отвори ова случување со колекцијата за пролет/лето 2017 година. Првпат на Модниот викенд-Скопје ќе ја видиме Емира Имери со колекцијата „Heyoka” за пролет/лето 2017 година. Вечерта ќе ја заокружи колекцијата на „Alshar“ под името „Out od Africа“.

На втората вечер ќе биде претставена групната ревија на 15 студенти од Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет Р. Македонија наречена „Шик-шок-ефект“. Првпат во рамките на оваа организација ќе се претстави и „Atelier Kocareva“ со колекцијата „History is written by the winners“, а потоа и „Marsin“ со колекцијата „Bond lady“.

Дизајнерката Ирина Тошева, која навикнавме да ја гледаме на МВС, на 1 април ќе ги покаже своите најнови креации со кои „има цел да ја подигне јавната свест за актуелно насушната потреба за грижа кон животната средина и покажување поголема љубов кон природата“.





На последниот ден на пистата ќе продефилираат дизајните на Сара Реџиќ и етикетата „Елези“.

Како што неодамна најавивме, Моден викенд-Скопје заедно со модните центри во Белград, Загреб и Љубљана направија регионална врска од натпреварувачки карактер. Секоја земја испрати по тројца дизјанери кои во рамките на Модната недела во Белград ги покажаа своите најнови капсулни колекции. Еден од 12 дизајнери ќе биде победник и ќе има можност да се претстави на Лондонската модна недела.

На последниот ден од Скопскиот моден викенд тројцата избрани финалисти од неодамнешниот натпревар „Fashion Scout SEE“: „Victor Kaiser“, „Shaleva Couture“ и „Ана Марија“ ќе ги покажат своите креации и пред македонскиот народ, откако веќе на 28 овој месец тие премиерно ги претставија на Белградската модна недела.

Викендот посветен на модата ќе биде заокружен со настапот на студентите од „Институтот за дизајн и инженеринг на текстил“ на Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ во Скопје, кои се под менторство на дизајнерката Лидија Георгиева.

- Ќе ги презентираат своите дизајни во три фази, од кои првата е изложба на Моден викенд-Скопје. „Водени од оваа тема ќе развиваат идеи налик на трансформација на пеперутка, или можеби некој друг организам“, вели Георгиева.

На насловната фотографија за оваа сезона се заштитните лица моделите Симона Ангеловска, Ања Шарановиќ и Викторија Ристовска од модната агенција „Подиум“, направена на терените на коњичкиот клуб „Дона“ во Радишани, ја потпишува Јована Зука. Графичкиот дизајн е на Дејан Зафировски.