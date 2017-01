Наградите се во категориите кои опфаќаат уреди за домашна забава, апарати за домаќинство и мобилни апарати. Брендот „Самсунг“ е признаен од страна на CES како дел од иноваторите и технологиите кои ја претставуваат следната генерација

Гигантот за електронски уреди „Самсунг електроникс“ освои повеќе од 120 награди и признанија на Саемот на електроника за потрошувачка (Consumer Electronics Show - CES), кој се одржа во Лас Вегас, Невада. Гигантот освои и признание за дизајн и технолошка иновација.

Наградите се во категориите кои опфаќаат уреди за домашна забава, апарати за домаќинство и мобилни апарати. Брендот „Самсунг“ е признаен од страна на CES како дел од иноваторите и технологиите кои ја претставуваат следната генерација и ја обликуваат иднината на секојдневниот живот.

На CES 2017 „Самсунг“ беше награден со 34 CES-награди за иновација вклучувајќи ја и наградата за Најдобра иновација во категоријата видеодисплеи. Исто така, во конкуренција со преку 3.880 изложувачи, организации, кои беа присутни на настанот, брендот се здоби со голем број признанија и награди од страна на медиумите и индустријата.

- Со прославата на 50-годишнината на CES, неверојатен е фактот колку далеку имаме стигнато како индустрија. Изминатата година беше одбележана со спектар на уникатни развојни решенија на продукт-дизајнот и инженерингот. Почестени сме зашто од година во година сме се повеќе препознаени по нашите иновативни производи и развој од страна на Асоцијацијата за технологија за широка потрошувачка и ќе останеме посветени на обезбедувањето на производи кои се дизајнирани со цел да работат на начинот на кој живееме - рече Грегори Ли, претседател и извршен директор на „Самсунг електроникс“ за Северна Америка.

Наградените производи на „Самсунг“ за 2017 се:

- Новиот QLED TV е добитник на повеќе од 20 значајни награди вклучувајќи ги и четирите: „CES Innovation Awards“, „Reviewed.com’s Editor’s Choice“, „Ubergizmo’s Best of CES“ и „HD Guru’s CES Top Picks“;

- Новиот Samsung Lifestyle телевизор, кој е дизајниран да изгледа како фотографија закачена на ѕид, е добитник на наградата за Најдобра иновација од Асоцијацијата за технологија за широка потрошувачка, како и на наградата „Popular Mechanic’s Editor’s Choice“;

- Samsung FlexWash + FlexDry беа наградени со две CES награди за иновација и добија низа признанија и награди од медиумите, меѓу кои и „Techlicious Best of CES“, „Reviewed.com’s Editor’s Choice“, „The Verge’s Best of CES“ и „TWICE Picks“

- Самсунг Chromebook Plus и Pro garnered се наградени со следните награди: „Digital Trends Top Tech of CES“, „Wired’s Best of CES“, „BGR’s Best Laptops of CES“, „LAPTOP / Tom’s Guide Best of CES“, „Gear Patrol’s Best Products from CES“ и „9to5Google’s Best of CES“.