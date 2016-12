Брз и едноставен начин да откриете дали некој без ваше знаење го користи вашиот фејсбук-профил

Фејсбук во последно време сè повеќе посветува внимание на безбедноста на своите корисници, па така постои опција со чија помош можете да проверите дали некој ви влегува во вашиот профил.



Сè што треба да направите е да кликнете на опцијата Settings, потоа да ја одберете опцијата Security, а потоа Where you are logged in или Menaged active sessions и така ќе видите од која или кои IP-адреси сте моментно логирани на Фејсбук.







Ако, на пример, сте престојувале во друг град и на оваа листа е наведен токму тој град, тогаш сте сигурни - тоа значи дека сте се вклучиле на Фејсбук користејќи локален безжичен интернет.



Доколку, пак, на листата постои некој друг град или адреса на која не сте биле во наведениот термин, тогаш најдобро е веднаш да ја смените лозинката.



Исто така, може да кликнете на опцијата End all activity, која веднаш ќе ве одлогира од сите уреди на кои сте пријавени.