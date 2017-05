Откријте нова димензија во музиката со апликацијата The Lenz и учествувајте во Facebook и Instagram натпреварот на Телеком

Новата наградна игра на Телеком им нуди можност на коросниците на Facebook и Instagram, како и на апликацијата The Lenz да бидат дел од концертот на популарниот музички бенд Gorillaz, кој ќе се одржи во Будимпешта на 16 јуни.



Фановите на бендот имаат уникатна можност својот Facebook профил да го претворат во виртуелен портал со ликовите на Gorillaz.



Поставете ја фотографијата (објавена на Facebook профилот Telekom МК) како свој кавер и можете да освоите билет за концертот во Будимпешта. Користете ги хаштазите #Telekom_MK и #Gorillaz и напишете под кавер фотографијата зошто треба да бидете дел од концертот на Gorillaz.



Присуство на концертот може да си обезбедите и доколку направите добра фотографија со The Lenz апликацијата на Телеком. Поставете ја фотографијата на Instagram со хаштазите #Telekom_MK и #Gorillaz преку апликацијата. Вашите фотографии треба да се оригинални и креативни со што ги зголемувате шансите да бидете избрани како победници.



The Lenz апликацијата ја преобразува секоја магента површина во виртуелен портал преку кој може да се гледаат содржини за Gorillaz. Апликацијата e бесплатна и достапна за iOS и Android.



Натпреварот почнува на 12 мај и трае до 25 мај, а најдобрите 5 учесници ќе патуваат за Будимпешта на 16 јуни.