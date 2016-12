Wow! New @story_rs is so #vogue Photo @dusannpetrovic Dress @iv_ice Denim gilet&necklace @demodejewelry Hair @ljubicatriss Hairextensions @frizerskistudiokristal Makeup @nenailic

A photo posted by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Dec 27, 2016 at 2:51am PST