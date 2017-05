На оваа турнеја, Стинг свири неколку песни од навистина извонредниот нов албум, како и најголемите хитови од неговата соло-кариера: „Fragile“, „Desert Rose“, „Fields of Gold“…, како и од времето на легендарната група „Полис“: „Message in the bottle“, „Walking on the moon“, „Every breath you take“...

Во рамките на големата светска турнеја „57th & 9th“, по повод истоимениот албум, на 15 октомври во арената „Борис Трајковски“ во Скопје, концерт ќе одржи едно од најголемите светски музички имиња на сите времиња - големиот Стинг.

Стинг заедно со „Ролинг Стоунс“, Брус Спрингстин, „Ју ту“, „Депеш мод“, „Колдплеј“, е претставник на таканаречената „А“ листа на артисти од областа на рок-музиката.

Стинг е веќе на промотивна светска турнеја од февруари годинава, во која ги опфаќа сите континенти.

Дел од летото му е резервирано за Европа, а на почетокот на септември настапува во Јужна Америка, додека во Европа повторно се враќа со серија на концерти од средината на септември до крајот на октомври.

На оваа турнеја, Стинг свири неколку песни од навистина извонредниот нов албум, како и најголемите хитови од неговата соло-кариера: „Fragile“, „Desert Rose“, „Fields of Gold“…, како и од времето на легендарната група „Полис“: „Message in the bottle“, „Walking on the moon“, „Every breath you take“…

Лајнапот на неговиот придружен состав е како и секогаш со најпознати и најквалитетни светски музичари: Доминик Милер (гитара), Џош Фриз (тапани), Руфус Милер (гитара). Како специјален гостин во Скопје, како и на целата турнеја, со свое шоу пред настапот на Стинг, ќе настапи и Џо Самер.

Инаку, организаторите од „Авалон продукција“ го потврди концертот на Стинг во Скопје на петти мај, а според инструкциите на менаџментот на познатата ѕвезда, како ден за објава на ова шоу е одбран токму денешниот ден.