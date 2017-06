Си ја гледам листава на приоритети и уште не можам да си објаснам зошто сум се стаила на пауза. Малце плеј, малце полна месечина, малце мој мој преку мој... @zeiss.optika #stellamccartney 😎👸💃

A post shared by Миа Костова (@miandrija) on Jun 8, 2017 at 12:54pm PDT