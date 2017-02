Овде можете да го погледнете спотот за нејзината прва песна, кој веќе брои преку 400.000 прегледи

Нашата мала и слатка пејачка Мартија Станојковиќ (12) го направи првиот чекор во соло кариерата. Излезе нејзината прва песна со наслов „Љубовта нè води“ (Love will lead our way). Со оваа песна таа ја претстатвуваше Македонија на детската „Евровизија“ 2016 во Малта.

Мартија имаше фантастична изведба и со 41 поен се пласираше на 12. место. Да се потсетиме на нејзиниот настап:



Мартија е родена на 7 април 2004 во Куманово Таа започна да го развива нејзиниот музички талент на свои пет години, приклучувајќи се на денс студиото "Ултра". На седум години ја сними својата прва песна „Пејачка ќе станам“ со која настапи на кумановскиот детски фестивал „Детелинка“.

Јавноста ја запозна во 2015 кога се појави во регионалното музичко натпреварување „Пинкови ѕвездички“ во Србија. Сите се фасцинираа од нејзиниот глас и умешност за интерпретација на сцената.

Овде можете да го погледнете спотот за нејзината прва песна, кој веќе брои преку 400.000 прегледи.



Во меѓувреме таа го подготвува и својот втор сингл кој со нетрпение очекуваме да излезе.