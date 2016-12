Dragi moji, ispod ovog snimka mozete da mi postavljate pitanja a ja vam odgovaram putem video snimka na mom you tube kanalu ❄️💖🎀👼🏼❄️ Love u ✌🏻️💕

A video posted by Stanija Dobrojevic 👑 (@stanijadobrojevic) on Dec 23, 2016 at 7:09am PST