Photographer @micromaniac ❤💪🏽🎤 Uskoro ocekujte moji prvi singl pod nazivom JA SE NE MENJAM 🎶🎤🎶🎤 kao i spot koji izlazi 8-mog Marta 🔥🔥🔥

