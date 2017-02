Дефинитивно знае како да ја искористи својата сексапилност

Деветнаесетгодишната Кајли Џенер, позната по реалното шоу „Keeping Up With The Kardashian“, неодамна ја купи својата четврта вила.

Нејзиниот најнов дом се наоѓа во Хиден Хилс, Калифорнија, изграден е во 2015 година, а го платила 12 милиони долари. Вилата располага со единаесет бањи, осум спални соби, домашно кино, базен, спа, соба за играње видеоигри, просторија за фитнес и соба за масажа.

Познатата старлета е честа тема во медиумите поради фактот дека на само 19 години веќе има направено неколку пластични операции.

