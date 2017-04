Мама Џун вели дека е многу горда на себе затоа што од 160 успеала да спадне на речиси 90 килограми

Американската риалити ѕвезда Мама Џун, која се прослави во реалното шоу со нејзината ќерка Хани Бу Бу, ослабе 60 килограми и речиси е непрепознатлива.



Мама Џун имаше 160 килограми, а за да ослабе направила многубројни операции. Новата линија ја претстави во своето ново реално шоу „Mama June: From Not to Hot“ каде што зборуваше за трансформацијата.





- Се чувствувам дека однадвор станувам личноста каква што отсекогаш бев однатре. Целта ми беше да им се одмаздам на многумина и да бидат љубоморни. Но повеќе не се работи за одмазда. Повеќе не се работи за физичкиот изглед, сè ова на мене влијаеше на некој поинаков начин - вели таа.



Мама Џун вели дека и понатаму се соочува со притисоци од целиот свет дека мора да ослабе и дека мора да влезе во црвениот фустан кој рече дека ќе го носи на свадбата на нејзиниот поранешен партнер.



- Не сакам да ги разочарам гледачите, сите се надеваат на мојата промена. Но ако направам уште некоја сериозна операција, тоа ќе биде лично за себе - вели таа.



