Muchisimos momentos buenos... alguno que otro malo.... muchas risas y alegrias... alguna que otra lagrimilla... pero en estos 4 años lo mejor fue conocer ese verano en Andorra. Feliz Aniversario Darsi. Y en poco mas de un mes... 🎉🎊🎉🎉🎊🎊🎉🎉 te quiero 😍😍😍

A post shared by Jorge Maqueda Peño (@maqueda15) on May 25, 2017 at 3:26am PDT