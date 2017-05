Целта не е само сеќавање на култните филмови, туку станува збор за еден поширок културен феномен

Денешниот ден, 4 мај, се прославува како Ден на познатата филмска франшиза „Војна на ѕвездите“. Низ целиот свет љубителите на филмскиот серијал го одбележуваат овој ден на најразлични начини, а првпат е прославен пред точно 6 години.



Целта не е само сеќавање на култните филмови, туку станува збор за еден поширок културен феномен кој обожавателите низ светот го одбележуваат токму денес.



Влијанието што филмовите на Џорџ Лукас го извршија врз популарната култура е неспорно. Филмската класика премиерно е прикажана во далечната 1977 година и до денес постави многу рекорди. Станува збор за еден од најуспешните филмски проекти на сите времиња, но во овој случај заработката е најмалку важна, колку и некои луѓе да го оспоруваат тоа.

„Војна на ѕвездите“ првенствено е технички пробив кој изврши влијание врз голем број филмови снимени во последните 40 години. Се работи за специјалните ефекти и имагинацијата кои низ годините успеаја да привлечат публика од најразлични профили.



Сепак, за одбележување на денешниот ден како Ден на „Војна на ѕвездите“ требаше да почекаме до овој век. Сè започна во Торонто во 2011 година и брзо се прошири низ целиот свет. Во чест на познатите филмови, денес на многу места во светот се организираат филмски маратони, се пушта филмската музика, а фановите се облекуваат во костими од универзумот на „Војна на ѕвездите“, најчесто тоа се познатите ликови Дарт Вејдер, Јода, Чубака, стормтрупер и други.

Овој ден е одбран бидејќи неговиот изговор на англиски јазик по звучност е многу сличен со една од најпознатите реплики во „Војна на ѕвездите“ - „Нека силата биде со тебе“ (May the force be with you), која за овој празник е преиначена во „May the Fourth be with you“.



Среќен „Војна на ѕвездите“ ден на сите што го прославуваат!