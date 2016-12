Perfect.time.// My hygge. Warm tea, cozy socks, candles, blanket.// Maluch pojechał do dziadków. Mogę więc wypić herbatę w spokoju, bo ostatnio trudno o to. Dziś udało mi się dorwać w Biedronce skarpetki, które widziałam u kilku z Was już przed świętami. Byłam pewna, że ich nie będzie już w sklepie, a tu taka miła niespodzianka. #hygge#happiness #home #interior #interiør #scandinavian #scandilook #scandi #nordic #norsuinteriors #dywan #dywanyluszczow #carpet #ikea #poster #mapzorki#map#white#black#cozy#picoftheday #momentsofmine #nothingbetter #nothingordinary #positivevibes #goodvibes #slowlife #love #beautiful #ceramic

A photo posted by Anna (@skandynawska_weranda) on Dec 29, 2016 at 5:41am PST