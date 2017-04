Џејмс Дриксол е главниот виновник за тоа што се појави овој цртан на екраните ширум светот

Еден од најомилените цртани филмови е анимираниот филм „Чевлички“ кој за првпат излезе во април 1987 година, па така годинава се заокружуваат 30 години од неговото постење.

Првата епизода ако не паметите ќе ве потсетиме дека се вика „Можеш ли да чуваш тајна“ (Can You Keep A Secre). А серијалот содржи вкупно има 26 епизоди.

Во овој филм се работи за еден измислен град во кој живеат чевлички кои се персонифицирани.

Еве како изгледаше тоа шарено царство: