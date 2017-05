Статуите од голи мажи, најчесто имаат совршена мускулатура, но и мал пенис

Доколку некогаш сте се нашле пред ренесансна статуа од гол маж, веројатно во очи ви паднала совршената мускулатура, но и малиот пенис.



Причината зошто сите големи кипови се прикажани со мал пенис, всушност е многу интересна и на некој начин апсолутно брилијантна.

Според "How To Talk About Art History", во старите денови големината на пенисот не била премногу важна и не било нешто со кое луѓето се фалеле наоколу.



Историчарката Елен Ордесон вели дека луѓето во минатото верувале оти големи пениси имаат само мажите кои се „глупави, алчни и грди“. Се верувало дека мажите со мали пениси се порационални и интелигентни.



„Луѓето тогаш верувале дека доколку пенисот кај мажот е помал, тогаш поголеми се шансите дека тој ќе размислува со својот мозок, а не со нешто друго“, истакнува историчарката.

Исто така, уметниците во тоа време повеќе сакале да се посветат на детали како мускулите и структурата на лицето, отколку да се бават со „средување“ на половиот орган.