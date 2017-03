RAGAZZACCI amorini , essendo stata super busy because of my #pompatour mi sono persa qualche passaggio che bisogna recuperare . Come per esempio i 7 babà di sabato sera ! Con il perizoma #azzurro #napoli faccio una linguaccia apotropaica per omaggiare il temporaneo secondo posto in classifica! Attendiamo lo scontro tra Roma (grande squadra grande avversaria degna delle più alte posizioni in classifica) e la Fiorentina ! Io invito il mio Napoli a non mollare e auguro ai talenti della mia squadra il meglio perché hanno cuore , piedi , testa e disciplina! Complimenti ragazzi me stat facenn arrecreà ! Quindi grazie al capitano indiscusso #hamsik per la fedeltà alla maglia , per tutti (tanti) goals fatti con noi e per l'ultima tripletta , grazie a #mertens che a parte la tripletta di sabato, ci sta regalando tante emozioni , e grazie a te #insigne "curt e mal ncavat" (it means piccolo e furbo nel corpo e nella mente) continua così ! E dimostriamo che i napoletani sono sportivi per favore, dimostriamo che crediamo che il talento nel calcio e nella vita faccia la differenza, e che sosteniamo il principio di "vinca il migliore" perché QUESTA è la mentalità dei vincenti !!!! Per il resto ci vuole pure un po' di #culo , e se posso, quello , ve lo do molto volentieri! #ass #love #sscnapoli 💙#forzanapolisempre #goodmorning #gopaolinago

