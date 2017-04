So grateful to @lidseventhouse for the the magic lastnight decor and super candy table by @anna_krasovskaia. Вчера у нас была настоящая сказка ✨💫 , благодарю @lidseventhouse за невероятный декор 🌸🌷💐🌱 такой Красоты у себя дома я ещё никогда не видела 😍 а все сладости 🎂🍬🍡🍧🍭 были не только красивыми, но и безумно вкусными 😋 @anna_krasovskaia

A post shared by Lena Perminova (@lenaperminova) on Apr 8, 2017 at 1:53am PDT