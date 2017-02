Еве осум познати и многу експлицитни филмови во кои секс-сцените навистина се случиле. Исто така има и една сцена на силување, која исто така била реална

Холивудските филмови се преплавени со секс-сцени. Некогаш тие се само производ на фантазијата на режисерот и добрата работа на актерот, но понекогаш и навистина се случуваат.

Еве осум познати и многу експлицитни филмови во кои секс-сцените навистина се случиле. Исто така има и една сцена на силување, која исто така била реална.

1. Проектот на Мајкл Винтерботом од 2004 година, филмот „Nine Songs“ е еден најексплицитните менјстрим филмови кои досега се снимиле.

Погледнете го трејлерот за овој филм:





2. Режисерот Ларс Фон Трир сакал во неговиот филм „Antrichist“ сексуалните односи помеѓу Вилијам Дефо и Шарлот Генсбур да бидат вистински, а не одглумени.

Погледнете го трејлерот:

3. Сексот во филмот „The Postman Always Rings Twice“ помеѓу Џек Николсон и Џесика Ланг бил вистински. Филмот е снимен во 1981 година.

Погледнете го трејлерот:

4. Според тврдењата на изворот кој учествувал во креирањето на филмот „Factory girl“, секс-сцените меѓу Сијена Милер и Хајден Кристенсен биле сѐ само не глума. Режисерот одбил да ги коментира овие тврдења, додека Сијена негирала.

Погледнете го трејлерот:

5. Режисерот на филмот „Shortbus“, Камерон Мичел, кажал: Вообичаените секс-сцени во принцип се неуспешни и смешни.

Погледнете го трејлерот за неговиот филм:

6. Беатрис Дал и Жан Англад наводно уживале во секс-сцените во филмското остварување „Betty blue“ во 1986 година.

Сексот може да го погледнете на 2:24:50:

7. Режисерот на криминалистичкиот трилер „Cruising“ објавен во 1980 година, Вилијам Фридкин, исфрлил 40 минути снимен материјал во кој детективот кој го игра Ал Пачино влегува во садо-мазо клуб. Режисерот изјавил дека се работи за вистински секс-сцени.

Погледнете го трејлерот:

8. Во филмот „Последното танго во Париз“ од 1972 година, секс-сцената помеѓу Марлон Брендо и Марија Шнајдер била вистинска. Меѓутоа, не по волја на Марија Шнајдер бидејќи актерката не знаела за договорот помеѓу режисерот и Брандо. Договорот бил сцената со силување да биде вистинска, за Марија да може да одреагира како жена, а не како актерка.

Погледнете го филмот: